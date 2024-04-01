Пять дорожных аварий с пострадавшими произошло в Якутске за неделю

На дорогах Якутска с 25 по 31 марта зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, в пяти из них пострадали люди. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

В результате ДТП, случившихся на прошлой неделе, один человек погиб, еще шесть получили различные травмы.

Также зафиксировано 1008 нарушений правил дорожного движения. Выявлены 20 автомобилистов, находившихся за рулем в состоянии опьянения, шестеро из них были задержаны повторно.

1 апреля в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что на прошедших выходных, 30–31 марта, на российских дорогах произошло 407 ДТП, в которых 38 человек погибли и 516 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 49 ДТП, один ребенок погиб.