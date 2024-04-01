Один человек пострадал в ДТП с тремя машинами в Ростове-на-Дону

Три автомобиля столкнулись в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила Госавтоинспекция Ростовской области в своем Telegram-канале.

Авария произошла в 12:30 мск на пересечении Большой Садовой улицы и Ворошиловского проспекта.

По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru при движении на запрещающий сигнал светофора столкнулся с Chevrolet, который опрокинулся и затем столкнулся с Mercedez-Benz. Водитель последнего была госпитализирована.

На месте аварии возникла пробка, до ликвидации которой регулирование транспортных потоков осуществляли сотрудники ГИБДД.

Ранее в этот день сообщалось о гибели восьми человек при столкновении скорого поезда и рейсового автобуса в Ярославской области. Предварительной причиной стала поломка автобуса, который остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.