Строившуюся 15 лет школу открыли в селе Рощино в Приморском крае

В селе Рощино Красноармейского района Приморского края завершилось длительное строительство новой школы. Открытие состоялось в понедельник, 1 апреля, сообщает региональный Росреестр.

Школа рассчитана на 440 мест, дети будут учиться в одну смену. Площадь трехэтажного здания составляет 13,4 тыс. кв. м, говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА PrimaMedia, строительство нового образовательного учреждения велось 15 лет. Разрешение на ввод в эксплуатацию школа получила 31 декабря 2023 года, после чего на объекте велись пусконаладочные работы.

Во время строительства дети учились в здании бывшей таежной экспедиции, по нормам непригодной для образовательной деятельности. Ожидается, что школа закроет потребности населенного пункта, практически все классы будут заполнены.