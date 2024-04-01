ФСБ: задержанные в Дагестане боевики снабжали террористов из «Крокуса»

Задержанные в ходе спецоперации силовых ведомств в Дагестане четверо членов террористической ячейки снабжали деньгами и оружием террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл». Об этом 1 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве», — говорится в сообщении.

В частности, один из задержанных признался, что отвозил оружие напавшим на «Крокус Сити Холл» террористам из Махачкалы в Мытищи. Другой во время допросов признался в намерении устроить взрыв на набережной в Каспийске или в парке Победы.

Как отмечается, задержанные в Дагестане провели разведку местности, изготовили взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие. При этом после планировавшегося нападения террористы должны были покинуть территорию России.

Ранее, 31 марта, в 05:35 в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе операции спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах указанных городов.

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал кадры с места проведения КТО в Махачкале и Каспийске. Территория в местах проведения спецопераций была оцеплена. Рядом находились автомобили скорой помощи и силовых структур. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о задержании трех подозреваемых, планировавших совершить террористические преступления.

Позднее в тот день глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что террористов в Махачкале и Каспийске выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Арестовано девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.