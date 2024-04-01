На Украине возбудили дело после самоубийства доставленного в военкомат мужчины

На Украине возбудили уголовное дело по факту служебной халатности, после того как один из доставленных в территориальный центр комплектации (ТЦК) Светловодска покончил с собой. Об этом 1 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Возбуждено уголовное производство по факту служебной халатности. Проводятся экспертизы и служебное расследование», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Инцидент произошел 28 марта в городе Светловодск. Сотрудники ТЦК обратились в полицию и скорую помощь с сообщением о том, что мужчина угрожает свести счеты с жизнью. Медики приняли решение об отправке 32-летнего украинца в психиатрическую больницу, однако он покончил с собой на месте.

Информацию о случившемся подтвердило Государственное бюро расследований Украины. Однако,где именно мужчина покончил с собой, там не уточнили.

Ранее в этот день политолог Александр Асафов в беседе с «Известиями» указал на то, что механизм так называемой мобилизации на Украине представляет собой репрессивную практику. По его словам, такие истории показывают, что в стране уже не идет речи о патриотизме — мобилизация является коммерческим процессом.

Кроме того, пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Прокудин рассказал о мобилизации после 12 лет тюрьмы и психбольницы. Он пояснил, что ранее дезертировал с оружием из украинской армии, за что получил 12 лет, впоследствии из тюрьмы попал в психиатрическую больницу строгого режима.

25 марта жители Закарпатья на Украине перекрыли дороги в районе Мукачево, выступая против массовой мобилизации. «Страна.ua» отмечало, что организаторы мероприятия протестуют из-за «террористических, бандитских методов мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц».

Зеленский 12 февраля подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. При этом 30 января в Верховную раду внесли новый проект мобилизации, предусматривающий рассылку электронных повесток в личный кабинет, который должны завести все военнообязанные. Есть там и меры наказания тех, кто не явится в военкомат: уклонистам запретят выезжать за границу, заблокируют банковские карты и водительские удостоверения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.