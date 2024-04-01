В Краснодаре будут судить сломавшего бедро ребенку-инвалиду массажиста

В Краснодаре будут судить массажиста, который сломал бедро трехлетнему мальчику с ограниченными возможностями. Об этом 1 апреля в своем Telegram-канале сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 7 июля 2023 года 25-летний мужчина при выполнении упражнений по адаптивной физической культуре с трехлетним мальчиком с ограниченными возможностями по неосторожности сломал ему бедро. Массажист был обвинен по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Отмечается, что мужчина полностью признал вину, следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем дело было направлено в суд.

В мае 2023 года массажиста задержали по подозрению в убийстве и инсценировке самоубийства москвича. 2 июня стало известно, что его арестовали. Согласно версии следователей, массажист расправился с клиентом из-за домогательств. Так, сначала мужчина якобы обещал подозреваемому заплатить большую сумму денег за услуги, однако после начал приставать к 23-летнему специалисту.