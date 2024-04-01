В Подмосковье тушат пожар в производственном цеху на площади 3 тыс. кв. м

В поселке Хотьково Сергиево-Посадского городского округа Московской области пожарные ликвидируют возгорание в производственном цеху на площади около 3 тыс. кв. м. Об этом 1 апреля сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 16:00.

«В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 3 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация о погибших и пострадавших не поступала. Установление всех обстоятельств пожара, а также ход работы и результаты доследственной проверки на контроле у Сергиево-Посадской городской прокуратуры.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в цеху в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш. Отмечалось, что площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. м. На месте происшествия был развернут оперативный штаб, для ликвидации были привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Позже огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение цеха.