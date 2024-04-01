Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин наградил сотрудников специального летного отряда «Россия»
Туризм
Шри-Ланка до 30 апреля продлила для россиян бесплатный визовый режим
Общество
Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти
Мир
Треть жителей США в ходе опроса поддержала идею депортации принца Гарри
Мир
На Украине повторно проверят военно-врачебные комиссии на коррупцию
Общество
Власти Амурской области окажут семьям погибших горняков финансовую помощь
Общество
Для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Политика
ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС РФ
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом безопасность в Черном море
Мир
Израильская полиция задержала сестру лидера ХАМАС Исмаила Хания
Общество
Семьи горняков рудника «Пионер» получат выплату их годового заработка
Мир
Bloomberg узнало о недовольстве американской молодежи Байденом из-за экономики
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Политика
Политолог назвал Зеленского узурпатором из-за отмены президентских выборов

В Подмосковье тушат пожар в производственном цеху на площади 3 тыс. кв. м

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Хотьково Сергиево-Посадского городского округа Московской области пожарные ликвидируют возгорание в производственном цеху на площади около 3 тыс. кв. м. Об этом 1 апреля сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 16:00.

«В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 3 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация о погибших и пострадавших не поступала. Установление всех обстоятельств пожара, а также ход работы и результаты доследственной проверки на контроле у Сергиево-Посадской городской прокуратуры.

Опасная высота: как уберечься от огня на последних этажах
В Краснодаре квартира выгорела из-за отсутствия воды в противопожарных системах

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в цеху в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш. Отмечалось, что площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. м. На месте происшествия был развернут оперативный штаб, для ликвидации были привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Позже огнеборцы МЧС ликвидировали открытое горение цеха.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024