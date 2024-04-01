Бывший топ-менеджер Volkswagen Group Rus возглавил российский офис Chery

Директором бренда Chery в России стал Дмитрий Максимов, управление брендами Omoda и Jaecoo закреплено за Владимиром Стоякиным. Организационные изменения связаны с уходом из компании по собственному желанию Сергея Садовенко. Об этом говорится в сообщении АО «Чери Автомобили Рус», которое поступило «Известиям» 1 апреля.

С 2008-го по 2023 год Дмитрий Максимов работал в компании Volkswagen Group Rus, где прошел путь от регионального менеджера до директора по продажам. В течение последних пяти лет он занимал должность директора по продажам и развитию, курируя рынки России, Казахстана и Азербайджана. В компании Volkswagen Group Rus Максимов отвечал за разработку и реализацию проектов, направленных на увеличение корпоративных продаж.

В 2023 году Максимова пригласили в АО «Чери Автомобили Рус» на позицию директора направления NEV (разрабатывал стратегию развития продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии концерна Chery), а в конце декабря его перевели на должность директора бренда Omoda.

Владимир Стоякин с 2011-го по 2012 год был менеджером проектов в Volkswagen Group Rus, а с 2015-го по 2022 год занимал позицию руководителя офиса трансформации и инноваций в ОАО «Северсталь». В августе 2023 года Стоякин стал директором по продажам Jaecoo в РФ, в ноябре был назначен директором этого бренда. В марте текущего года его зону ответственности расширили и на бренд Omoda.

25 января стало известно, что новым генеральным директором AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген Груп Рус») назначен Алексей Калицев. С 2010 по январь 2024 года он занимал руководящие позиции в ООО «Хендэ Мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России, а с 2017 года был управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ».