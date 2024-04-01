ФСБ: задержанные в Дагестане боевики снабжали террористов из «Крокуса»

Члены террористической ячейки из иностранных граждан, которые были задержаны в ходе спецоперации в Дагестане, снабжали деньгами и оружием террористов, совершивших нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили 1 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Деятельность ячейки боевиков в составе четырех человек была пресечена 31 марта после того, как было определено, что они занимаются приготовлением теракта в местах массового пребывания людей в Каспийске.

«Установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужб, преступники для осуществления теракта в Каспийске проводили разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие. Сразу после его совершения преступления они планировали покинуть пределы России.

Ранее, 31 марта, в 05:35 в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе операции спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах указанных городов.

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал кадры с места проведения КТО в Махачкале и Каспийске. Территория в местах проведения спецопераций была оцеплена. Рядом находились автомобили скорой помощи и силовых структур. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о задержании трех подозреваемых, планировавших совершить террористические преступления.

Позднее, 31 марта, глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что террористов в Махачкале и Каспийске выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибло 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Арестовано девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.