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В ЛНР сообщили о гибели в Старобельске замглавы госучреждения при подрыве машины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Замруководителя ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образовательных организаций» Валерий Чайка погиб в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР), был совершен подрыв автомобиля. Об этом 1 апреля сообщили в администрации города.

«1 апреля 2024 года в 13:30 возле Старобельского факультета (филиала) ФГБОУ ВО «ЛГПУ» был совершен подрыв машины. В Старобельске в результате подрыва автомобиля погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка», — говорится в Telegram-канале городской администрации.

Глава Старобельского района Владимир Чернев выразил свои соболезнования в связи со случившемся. Он уточнил, что представители Следственного комитета (СК) по ЛНР, МЧС, а также полиция и Росгвардия работают на месте происшествия. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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