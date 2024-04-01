Синоптик призвал водителей Москвы не торопиться с заменой зимней резины

Автомобилистам Москвы на этой неделе не стоит торопиться со сменой резины, поскольку в конце недели ожидается похолодание, температура воздуха ночью будет опускаться ниже 0 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в понедельник, 1 апреля.

По его словам, 5–7 апреля ожидается похолодание, в Подмосковье будет опускаться ниже 0 градусов, что говорит о высокой вероятности образования гололедицы.

Кроме того, по словам синоптика, не исключен дождь с мокрым снегом. В этой связи со сменой зимней резины лучше подождать до конца недели, заключил синоптик, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, что среднесуточная температура в городе уже выше +5…+6 градусов, в связи с чем уже можно заняться сменой зимней резины на летнюю.

В ведомстве отметили, что зимнюю резину стоит сменить своевременно. Это поможет избежать аварий и быстрого износа шин. Заменить резину необходимо, поскольку иначе будет плохое сцепление с дорогой, пишет НСН. Отмечается, что зимняя и летняя резины имеют разный состав. Зимние шины более мягкие, при плюсовой температуре начинают перегреваться и еще сильнее размягчаются, отмечает телеканал «Звезда». Помимо этого, на зимней резине сложно экстренно остановить автомобиль на сухом асфальте. Уточняется, что разница тормозного пути летних и зимних шин составляет порядка 4 м, уточняет Life.ru. Также увеличивается расход топлива.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник, 1 апреля, в отдельных районах столицы и области возможна гроза. Также синоптик рассказал, что в понедельник побит температурный рекорд для 1 апреля, который сохранялся с 1983 года. Тогда воздух прогревался до +17,2 градуса. 1 апреля 2024 года в Москве потеплело до +20,3 градуса, сообщает «Москва 24».

31 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в понедельник и вторник 1 и 2 апреля в Москве ожидается летняя погода с температурой до +22 градусов. В среду погода испортится, пройдет дожди, ожидается усиление ветра, столбики термометров опустятся до +9 градусов, сообщает «Ридус».

29 марта Тишковец заявил, что в Москве 1 и 2 апреля воздух в дневное время может прогреться до +21 градуса, что характерно для мая. Синоптик отметил, что такого не было 73 года, пишет ИА «Регнум».