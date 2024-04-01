Путин утвердил перечень поручений по реализации послания

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству РФ по итогам своего послания Федеральному собранию. Документ 1 апреля опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие <…> вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности», — говорится в документе.

Поручения президента касаются разных сфер жизни. Например, Путин требует обеспечить к 2030 году снижение уровня бедности населения в РФ ниже 7%, а среди многодетных семей этот показатель должен опуститься ниже 12%. Кроме того, необходимо до конца 2030 года завершить капремонт детских садов, которые нуждались в нем на 1 января 2025 года.

Кроме того, президент поручил в 2025-2030 годах выделить не менее 1 трлн рублей на строительство, ремонт и оборудование объектов здравоохранения, модернизировать не менее 75 аэропортов в стране, и к 2030 году отреставрировать и восстановить как минимум 1 тыс. объектов культурного наследия. Есть и поручение выработать и реализовать мастер-планы комплексного и социально-экономического развития не менее 200 городов разного размера. Указаны и меры по улучшению экологии, туризма и технологического суверенитета РФ.

Также Путин поручил разработать пять новых национальных проектов: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных». Они направлены на поддержку россиян и роста экономики страны.

В документе определены ответственные за реализацию поручений и даты докладов, в которых нужно отчитаться о ходе исполнения указаний. Первый доклад должен быть представлен Путину до 31 марта 2025 года, подготовить его должен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее, 14 марта, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов спрогнозировал, что при устойчивом темпе роста не менее 2% в год с постепенным ускорением до 3% экономика РФ к 2030 году станет четвертой в мире.

29 февраля Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира. Он указал на то, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей и в целом граждан страны, а именно в рост доли зарплат в ВВП. В послании президент также определил необходимые меры до 2030 года, которые обеспечат нужный рост экономики и повысят уровень жизни россиян.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, в послании президента представлен план работы, способный поддержать увеличение ВВП России и обеспечить рост экономики на уровне 3% к 2030 году.