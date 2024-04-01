Финский депутат указал на превосходство России над Западом в Арктике

Россия в Арктике сильнее Запада в военном отношении. Об этом 1 апреля заявил финский генерал в отставке и депутат парламента Пекка Товери, чьи слова приводит издание The Sun.

«Арктика фактически является единственным регионом, где Россия в настоящее время в военном отношении сильнее Запада», — утверждает он.

По словам Товери, превосходство Москвы связано с тем, что «Арктику вооружали в течение последних 15 лет». Он добавил, что у России там самый сильный флот.

15 марта военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил возможность начала войны в арктическом регионе. По его мнению, в Арктике будет сохраняться напряженность, но горячей фазы удастся избежать. При этом он подчеркнул, что российские военные готовы отразить «любые провокации».

Ранее, 13 марта, Business Insider узнал о подготовке США к конфликту с Россией в Арктике. По данным издания, американская армия активизировала подготовку солдат к условиям Арктики, что является частью стратегии противостояния России и Китаю. Отмечалось, что Вашингтон продолжает уделять особое внимание своему военному присутствию на Аляске.

Комментируя эту информацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытки наращивания Соединенными Штатами военного присутствия в Арктике не являются новым вызовом для РФ, регион остается территорией напряженной конкуренции. Он отметил, что для России он остается важным в первую очередь с точки зрения экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Арктики является для России неоспоримым приоритетом из-за ее стратегического значения. Кроме того, с регионом связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.