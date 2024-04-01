Под Ярославлем пять человек погибли в ДТП с автобусом и скорым поездом
Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП с автобусом и скорым поездом в Ярославской области. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщили в оперативных службах.
«ДТП произошло в селе Берендеево. Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Пять человек погибли, двое пострадали», — поделились в ведомстве с ТАСС.
Ранее, 27 марта, в результате аварии в Курске на улице Дзержинского пострадали 10 человек, среди которых двое детей. Шесть пострадавших госпитализированы. На кадрах с места происшествия показано, как пассажирский автобус, в котором находятся люди, сносит всё на своем пути.