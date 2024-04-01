Пятилетний ребенок ушел из детского сада в Омске

В Омске пятилетний мальчик ушел из детского сада домой. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Вечером 8 февраля мать ребенка рассказала о пропаже сына, который в этот день был в детском саду. В ведомстве отметили, что женщина позвонила воспитателю образовательного учреждения и попросила отправить мальчика одеваться перед ее приходом.

«После того как мальчик оделся, он беспрепятственно покинул здание и территорию образовательного учреждения. Через непродолжительное время женщине стало известно, что ее сын самостоятельно добрался до дома, расположенного на расстоянии около 1 км от детского сада», — отмечается в публикации.

По факту случившегося прокуратура внесла в адрес заведующей представление, по результатам которого воспитатель группы привлечен к дисциплинарной ответственности.

«В настоящее время решается вопрос о привлечении ответственных лиц образовательного учреждения к административной ответственности», — подытожили в ведомстве.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что трехлетняя девочка ушла из детского сада в городе Щелково Московской области на поиски мамы. При этом ее видели сотрудницы садика — воспитательница и няня, выносившая мусор. Также воспитанницу не остановила сломанная дверь, которую подпирала дощечка. Вмешательство взрослых произошло во время перехода ребенком железнодорожного пути: местная жительница увидела девочку и помогла найти родителей.