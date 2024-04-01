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Автоэксперт предрек проблемы «китайцам» с возвращением «европейцев» в РФ

Автоэксперт Ревский: китайские марки ждут проблемы при возвращении европейских
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Китайские автомобильные бренды ждут проблемы при возвращении европейских автокомпаний на российский рынок. Такое мнение выразил исполнительный директор «Аймарс Медиа» Александр Ревский, сообщает 1 апреля портал Quto.

Как объяснил автоэксперт, до 2022 года китайские марки с трудом заходили на рынок РФ из-за высокой конкуренции и малого числа дилерских и сервисных центров. При этом машины из КНР проигрывали по большинству параметров, но сейчас такой большой разницы нет. Впрочем, по словам специалиста, ситуация для «китайцев» резко изменится в случае возвращения в РФ «европейцев».

«Если это случится в ближайшие год-два, у китайцев могут появиться большие проблемы, поскольку до уровня «love»-марок по аналогии, например, с немецкими концернами им ещё очень далеко. И как только появится возможность за приемлемые деньги без наценок за параллельный ввоз купить себе условного «немца», многие снова сделают именно этот выбор», — отметил Ревский.

Тем не менее, для западных брендов процесс возвращения может оказаться болезненным. Сейчас китайским компаниям следует сосредоточиться на удержании клиентов, организации качественного сервиса и сохранении приемлемых цен, указал эксперт.

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Ранее, 1 апреля, стало известно, что в России число дилерских центров по продаже новых легковых машин превысило показатель начала 2022 года, когда автомобильные компании еще не начали массово уходить с российского рынка.

27 марта президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал, что всего в текущем году в продаже в России представлены автомобили около 60 китайских автомобильных брендов, включая те, которые официально не выходили на рынок РФ. По его мнению, через несколько лет их количество сократится в несколько раз.

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