В МИЦ «Известия» расскажут о VI Форуме российского Союза переработчиков пластмасс

2 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к VI Форуму российского Союза переработчиков пластмасс.

О перспективах развития отрасли производства изделий из пластмасс, об обновленной системе РОП, применении экологического законодательства на практике и мировых тенденциях в сфере экологии расскажут:

- Михаил Кацевман, президент и председатель Совета правления Союза переработчиков пластмасс;

- Пётр Базунов, генеральный директор Союза переработчиков пластмасс;

- Александр Павлов, генеральный директор ООО «НПП «Полипластик»;

- Александр Преферансов, генеральный директор ООО Десногорский полимерный завод;

- Максим Медведков, советник Центра экспертизы ВТО.

Для ОЧНОЙ аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж. Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.