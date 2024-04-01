В Тюменской области пациент напал с ножницами на сотрудников больницы

В Тюменской области мужчина, который прибыл в больницу с разбитым лицом, напал на сотрудников медучреждения с ножницами. Кадры с камер видеонаблюдения распространились в соцсетях.

В клинику пациента-дебошира привезли правоохранители. Врачи сразу попытались оказать ему медицинскую помощь, однако в ответ он схватил первое, что попалось ему под руку, и начал угрожать сотрудникам больницы.

Мужчина сначала едва не ранил медсестру, а затем предпринял попытку напасть на охранника. В результате в конфликт вмешался дежурный врач, который отвлек внимание на себя, а затем повалил буйного пациента на пол и обезоружил его. Нападавшего скрутили и передали сотрудникам полиции.

В конце февраля в Калининграде мужчина избил приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи. Следственный комитет России по региону возбудил в отношении 28-летнего жителя областного центра уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»).