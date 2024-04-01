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Посетительница бара в Москве ударила девушку осколком стакана в шею

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Фото: t.me/moscowproc
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Посетительница одного из баров в Москве ударила девушку осколком стакана в шею. Об этом 1 апреля в своем Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.

Инциндент произошел в заведении на Лесной улице, где между посетительницами завязался конфликт. В результате инцидента одна из девушек нанесла другой удар осколком стеклянного стакана в подчелюстную область шеи. 22-летнюю пострадавшую госпитализировали.

Тверская межрайонная прокуратура контролирует привлечение к уголовной ответственности 23-летней обвиняемой.

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6 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина проломил череп посетителю бара, забив его до смерти. По данным источника «Известий», инцидент произошел накануне в заведении на проспекте Просвещения. Как он отметил, между двумя посетителями бара завязался конфликт, переросший в драку.

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