СК возбудил дело по факту гибели девятилетней девочки при пожаре в Якутии
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки в результате пожара в частном доме. Об этом сообщают республиканские СУ СКР и прокуратура.
Пожар произошел 31 марта в частном доме по улице Кириллина в городе Нюрба. В ходе тушения спасатели обнаружили тело девятилетней девочки. По предварительной информации, взрослых в момент начала возгорания на месте не было, пишет ИА SakhaNews.
Предполагается, что к трагедии привела неисправность электрического отопительного прибора, находившегося в примыкающем к дому гараже. Как уточняет ИА YakutiaMedia со ссылкой на МЧС, общая площадь возгорания составила 100 кв. м, помимо гаража пострадали мансардный этаж и потолочное перекрытие первого этажа здания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В обстоятельствах случившегося также разбирается прокуратура.
В тушении были задействованы 16 человек личного состава и три единицы техники Нюрбинского пожарно-спасательного гарнизона.
27 марта сообщалось о пожаре в жилом доме в Алтайском крае. В результате погибли трое детей 2011, 2016 и 2018 годов рождения. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.