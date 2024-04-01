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СК возбудил дело по факту гибели девятилетней девочки при пожаре в Якутии

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В Якутии возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки в результате пожара в частном доме. Об этом сообщают республиканские СУ СКР и прокуратура.

Пожар произошел 31 марта в частном доме по улице Кириллина в городе Нюрба. В ходе тушения спасатели обнаружили тело девятилетней девочки. По предварительной информации, взрослых в момент начала возгорания на месте не было, пишет ИА SakhaNews.

Предполагается, что к трагедии привела неисправность электрического отопительного прибора, находившегося в примыкающем к дому гараже. Как уточняет ИА YakutiaMedia со ссылкой на МЧС, общая площадь возгорания составила 100 кв. м, помимо гаража пострадали мансардный этаж и потолочное перекрытие первого этажа здания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В обстоятельствах случившегося также разбирается прокуратура.

В тушении были задействованы 16 человек личного состава и три единицы техники Нюрбинского пожарно-спасательного гарнизона.

27 марта сообщалось о пожаре в жилом доме в Алтайском крае. В результате погибли трое детей 2011, 2016 и 2018 годов рождения. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.

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