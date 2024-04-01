Бывшего вице-премьера Чувашии заключили под стражу по подозрению в коррупции

Бывшему вице-премьеру Чувашии Павлу Данилову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 1 апреля сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ «Следком».

«В Чувашии в отношении бывшего вице-премьера Павла Данилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <...> Следственными органами СКР <...> возбуждено уголовное дело в отношении на тот момент действующего заместителя председателя кабинетов министров Чувашской Республики Павла Данилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Данилов в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года получил от представителя коммерческих организаций через АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» Алексея Антонова взятку в размере 32 млн рублей. Как уточняется, он получил средства за заключение подведомственными Минстрою региона учреждениями государственных контрактов с организациями.

Помимо этого, была установлена причастность бывшего вице-премьера и к другим фактам преступной деятельности, добавили в СК. По местам жительства и работы фигурантов дела были проведены обыски.

Данилов был задержан сотрудниками УФСБ по Чувашской Республике 30 марта в Москве. В тот же день в столице был задержан и Алексей Антонов при получении денежного вознаграждения в 18 млн рублей.

Ранее, 28 марта, директора структурного подразделения госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова арестовали по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, занимая пост директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе, Сахаров обвиняется по факту получения взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ.