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Вологодская область направит 28 млрд рублей на развитие региона

Путин поручил властям «не опускать планку» заботы о бойцах СВО и поинтересовался круглогодичной резиденцией Деда Мороза
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Правительство Вологодской области выделит 28 млрд рублей на реализацию 22 новых губернаторских программ по развитию региона: они, к примеру, касаются здравоохранения, спорта и транспорта. Об этом стало известно 1 апреля на встрече Владимира Путина с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. Кроме того, во время беседы обсуждалась поддержка бойцов СВО и их семей.

Что обсуждали на встрече

Власти Вологодской области в 2024 году запустят 22 программы по развитию региона, которые «рассчитаны на пятилетку». Всего за счет местного бюджета на них выделят 28 млрд рублей, причем 5 млрд будут использованы уже в этом году. В приоритете такие сферы, как здравоохранение, транспортная связанность территории, развитие спорта на селе и кадровый вопрос.

Отдельно Георгий Филимонов выделил ЖКХ: в 2024 году власти планируют переложить 84 км теплосетей. Кроме того, правительство направит по 100 млн рублей в год на запуск шести новых межмуниципальных маршрутов, чтобы связать населенные пункты друг с другом. «Первоочередные средства из областного бюджета мы коллегиальным решением, вычитав, выверив, вылизав каждую цифру, что называется, «причесав» полностью смету расходов, направили на те направления, где больше всего «болит», где есть «воспаление», — рассказал врио губернатора.

В регионе для поддержки бойцов СВО и их семей был запущен единый call-центр, который круглосуточно принимает звонки. При этом родственники военнослужащих могут обращаться даже по бытовым вопросам: привезти дрова, продукты или помочь с ремонтом. За каждой семьей закреплено полное сопровождение куратором из правительства области и представителем департамента соцзащиты: они занимаются формированием пакета документов на получение выплат. Также создана платформа приема заявок для подачи корреспонденции и посылок бойцам, поскольку они часто теряются в пути. «Это очень хорошо, и надо продолжать эту работу. Вот так как выстроили, так ее и держите. Главное, не опускать эту планку, чтобы люди чувствовали постоянное внимание», — сказал Владимир Путин.

Одна из приоритетных задач региона — развитие туризма. В частности, речь идет о национальном парке «Русский Север», где находятся гора Маура, Сандырева гора, экотропы и глемпинги. Кроме того, власти планируют сделать круглогодичной вотчину Деда Мороза, которая находится в Великом Устюге. Как пояснил врио губернатора, летом Дед Мороз «должен находиться в не менее волшебном ледяном дворце», который сможет принять посетителей в любое время года. Теперь туда всегда можно будет привести детей на познавательную экскурсию и сфотографироваться с Дедушкой Морозом. В этом есть экономический смысл для инвесторов, считает врио главы региона. «Экономический смысл-то есть. Он же летом растает», — пошутил президент.

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