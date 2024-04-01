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Торги на новый этап реконструкции дворца Ольденбургских объявили в Воронеже

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Министерство строительства Воронежской области объявило торги на разработку документации для шестого этапа реконструкции дворца Ольденбургских. Максимальная стоимость контракта составит 102,5 млн рублей.

Подрядчику предстоит разработать дизайн-проект интерьеров внутренних помещений. В частности, потребуется определить тип напольного покрытия и потолков, подготовить развертку стен и планы расположения освещения и мебели. Заявки на участие в торгах принимаются до 15 апреля, пишет ИА «Абирег».

В марте было объявлено о том, что торги на проведение инженерных изысканий провалились. Начальная стоимость контракта составляла 84,1 млн рублей. Подрядчик должен был обновить систему отопления дворца, пожарную сигнализацию, смонтировать систему видеонаблюдения. Заявки на участие в торгах не поступили.

Дворец Ольденбургских относится к памятникам культурного наследия, поэтому подрядчикам требуется специфическая лицензия. В ближайшие три года на реставрацию объекта планируют направить 750 млн рублей.

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