В Госдуме рассказали о правилах пожарной безопасности на садовом участке и в СНТ

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин 1 апреля рассказал «Известиям», какой инвентарь важно иметь на даче на случай пожара.

«Все владельцы участков должны быть осведомлены о правилах и нормах противопожарной безопасности. Председатель СНТ должен уведомить об этих правилах каждого владельца садового участка: на общем собрании или повесить на стенде, написать чат или на добавить эту вкладку на сайте СНТ. Существует общий свод правил, которым должны следовать все садоводы. Первое правило заключается в том, что дома выше двух этажей должны иметь III степень огнестойкости. Для этого применяются трудногорючие материалы», — сказал он.

Еще один важный момент — строительные объекты общего пользования, указал Чаплин. Они должны размещаться на расстоянии более 4 м от садовых участков. Если в СНТ более 50 домов, то закон требует наличия нескольких въездов, чтобы в случае пожара обеспечить проезд для спасательных служб, добавил парламентарий. Кроме того, тупиковые проезды должны быть до 150 м и должны иметь площадку, где пожарные автомобили смогут развернуться.

«Что касается расстояний между жилыми домами: 15 м между домами из древесины, а из камня — 6 м. Также внутри садового товарищества проезжая часть должна быть не менее 7 м на улицах и 3 м в проездах. Все строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 м от леса. На даче должен быть определенный набор предметов для тушения пожара: большая бочка, которая должна быть всегда наполнена водой, а также ведро поблизости. Наличие песка и совковой лопаты позволит вовремя устранить возгорание электрических приборов и масла. На каждой даче должны быть лестница и топор, чтобы попасть в дом через окно в случае необходимости и спасти животных. На мой взгляд, противопожарная подготовка обязательно должна проводиться во всех СНТ на постоянной основе, поэтому местным властям стоит озаботиться этим вопросом», — заключил депутат.

18 марта член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал «Известиям», что осуществление предпринимательской деятельности на территории садового участка запрещено. Однако возможно организовать бизнес на общественных землях, принадлежащих СНТ, при согласии всех членов товарищества. Например, можно предоставлять услуги по изготовлению и ремонту изделий из дерева. Также прибыльным может быть разведение пчел и производство меда.