Закон о запрете «наливаек» в жилых домах — суть простыми словами

С 1 апреля в России начал действие закон о запрете так называемых наливаек в жилых домах. Регионы получили право ограничивать время продажи алкогольной продукции в магазинах и общепите, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. «Известия» разъясняют, как будет работать новая правовая норма.

Что такое «наливайки»

«Наливайки» — неофициальный термин, которым обозначают кафе, рюмочные, пивные, которые днем работают как заведения общепита, а ночью предоставляют возможность купить алкоголь вопреки ограничениям по времени. Как правило, такие точки торгуют «легким» спиртным — пивом и сидром.

Как объяснили в Госдуме, на деятельность «наливаек» поступает много жалоб от жителей многоквартирных домов — шумные посетители нарушают покой жильцов. Новый законопроект позволит властям субъектов в самостоятельном порядке регулировать этот вопрос.

Как будет работать закон о запрете «наливаек»

С принятием закона регионы смогут:

ограничивать время розничной продажи алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах (исключение составляют рестораны);

запрещать розничные продажи слабоалкогольных напитков (пива, сидра, пуаре, медовухи) в «наливайках»;

устанавливать требования к розничной торговле слабоалкогольными напитками в ресторанах, барах, кафе, буфетах. До этого такая возможность была предусмотрена для крепких алкогольных напитков.

Отчитаться о принятых мерах регионы должны будут до 1 октября 2024 года. Для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей предусмотрен более долгий переходный период — до 1 января 2025 года.

Кроме того, регионы могут ужесточать требования к минимальной площади заведений, которые по ночам занимаются продажей алкоголя. Сейчас площадь помещения «наливаек» должна составлять не менее 20 кв. м., но регионы могут поднять планку до любого другого значения, например, 30 или 50 кв. м. Эта мера позволит сократить количество таких точек.

Продажа алкоголя — нововведения 2024

Еще один шаг, призванный обезопасить потребителей от некачественной алкогольной продукции, — запрет использования подменных названий, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно состава или свойств продукции.

Производителям также запрещается использовать в производстве алкоголя этиловый спирт, если это не предусмотрено законом или техрегламентом.

По результатам судебных проверок будет составлен перечень лиц «с неудовлетворительной деловой репутацией» на алкогольном рынке. Этим гражданам запретят контролировать, входить в состав органов управления и быть главными бухгалтерами в компаниях, имеющих лицензию на производство этилового спирта. Список будет актуален в течение пяти лет.