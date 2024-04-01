Манул Алтай из зоопарка Ижевска отмечает свой день рождения

День рождения манула Алтая отмечают в зоопарке Ижевска в понедельник, 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в соцсетях.

«Этот малыш всегда загадка не только для посетителей, но и для сотрудников. Где и когда его получиться увидеть, может знать только он сам», — сказано в сообщении.

Сотрудники зоопарка высказали надежду, что в этот день манул захочет услышать добрые слова в свой адрес и лично повидаться с каждым гостем, пишет ИА «Сусанин».

Ранее в марте сообщалось, что манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к лету. Он уже приветствует весну и становится более активным, начал больше гулять и меньше есть.