Песков объяснил приезд Путина в Кремль вечером в воскресенье

Президент России Владимир Путин прибыл в Кремль поздно вечером в воскресенье, чтобы не создавать неудобства водителям в час пик в понедельник. Об этом 1 апреля рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что получил много вопросов по поводу приезда Путина в Кремль воскресным вечером. Как пояснил Песков, российский лидер 1 апреля работает в Кремле и он часто в такие дни приезжает накануне вечером.

«Он предпочитает [приехать] просто вечером, когда еще не такое напряженное движение, тоже чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей», — сказал представитель Кремля.

1 апреля Путин провел в Кремле встречу с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. Президент обсудил с ним актуальные социально-экономические вопросы, в том числе меры поддержки участников спецоперации и их семей.