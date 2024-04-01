Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 144 человек. Расследование трагедии еще продолжается, но программа «Военная тайна с Игорем Прокопенко» уже представила доказательства, указывающие на причастность Украины.

Западные СМИ сразу принялись утверждать, что за терактом стоит ячейка ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещенная в РФ). Об этом заявили CNN, Би-би-си и The New York Times. Всего через два часа после теракта у США якобы оказались неоспоримые доказательства участия исламских террористов, о чем рассказал CBS.

Однако некоторые западные журналисты заметили странные и неудобные детали, противоречащие этим утверждениям. Востоковеды нашли нарушения правил ислама, за который должна бороться группировка ИГ. Преступники атаковали концертный зал в священный месяц Рамадан, не выдвигали никаких политических требований, как это делают настоящие исламисты. Более того, на фотографии с флагом ИГ террористы в знак приверженности группировке подняли вверх указательный палец, но перепутали руки и таким образом только нанесли оскорбление исламу.

«ИГ обязательно заявило бы какие-то требования. А здесь ничего нет. <…> И разговор о непонятном проповеднике, любой нормальный мусульманин, тем более шахид, точно знает имя своего проповедника. Здесь этого нет, так что это элемент отвлечения, легенда, разработанная спецслужбами», — отметил глава лаборатории психофизических исследований РГУ нефти и газа имени Губкина Андрей Приспешкин.

В ходе расследования также выяснилось, что именно в Киеве базируется так называемый Альянс Таджикистана. За месяц до случившегося посольство Украины в Таджикистане разместило призыв вступать в интернациональный легион. Главой дипмиссии при этом является Валерий Евдокимов, ранее возглавлявший внешнюю разведку Украины. Он еще в 2022 году был уличен в вербовке таджиков в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Во время допроса террористы рассказали, что их вербовали по телефону посредством сообщений, что является известной схемой украинских спецслужб. Они заманивают доверчивых граждан, сначала подготавливая почву постоянными звонками, а затем используя запугивание и шантаж.

«Недавняя история уже показала, что в какой-то момент такие ципсошники могут дистанционно на телефон установить специальную программу, которая превратит его в рацию с односторонней связью. Точно так же сегодня пытаются вербовать и россиян. <…> Покупаются на эти уловки чаще всего дети или пожилые люди», — отмечает Игорь Прокопенко.

В результате жители России совершают противозаконные действия: заливают урны для голосования зеленкой, кидают коктейли Молотова, устраивают диверсии. Теперь провокаторы пытаются склонить к совершению терактов, предлагая деньги за преступления.

«Давайте вспомним про call-центры, которые работают на Украине, мошеннические схемы и прочее. Это тоже для того, чтобы вербовать если не сторонников, то исполнителей», — напомнил Приспешкин.

Еще одной любопытной деталью стало найденное на месте теракта оружие, внешне напоминающее новый автомат АК-12 с редкой раскраской. Такое оружие имеется в зоне СВО, и достать его за пределами крайне сложно.

Наконец, конфликт на почве мигрантов был бы выгоден Украине, и организовать его могли бы помочь западные спецслужбы. Так, еще с 2018 года британская MI6 изучала способы радикализировать мигрантов в России и разжечь противостояние на межнациональной почве.

«Британцы рассматривают трудовых мигрантов из Таджикистана и других бывших советских республик Средней Азии с точки зрения радикализации и насильственного терроризма, а не с какой-то экономической точки зрения. Если коротко — что нужно сделать, чтобы мигрант пошел на теракт. Британские специалисты считают, что нужны религиозные, неграмотные и бедные люди», — заключил Прокопенко.