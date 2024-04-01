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Названы доказательства причастности Украины к теракту в «Крокусе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 144 человек. Расследование трагедии еще продолжается, но программа «Военная тайна с Игорем Прокопенко» уже представила доказательства, указывающие на причастность Украины.

Западные СМИ сразу принялись утверждать, что за терактом стоит ячейка ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещенная в РФ). Об этом заявили CNN, Би-би-си и The New York Times. Всего через два часа после теракта у США якобы оказались неоспоримые доказательства участия исламских террористов, о чем рассказал CBS.

Однако некоторые западные журналисты заметили странные и неудобные детали, противоречащие этим утверждениям. Востоковеды нашли нарушения правил ислама, за который должна бороться группировка ИГ. Преступники атаковали концертный зал в священный месяц Рамадан, не выдвигали никаких политических требований, как это делают настоящие исламисты. Более того, на фотографии с флагом ИГ террористы в знак приверженности группировке подняли вверх указательный палец, но перепутали руки и таким образом только нанесли оскорбление исламу.

«ИГ обязательно заявило бы какие-то требования. А здесь ничего нет. <…> И разговор о непонятном проповеднике, любой нормальный мусульманин, тем более шахид, точно знает имя своего проповедника. Здесь этого нет, так что это элемент отвлечения, легенда, разработанная спецслужбами», — отметил глава лаборатории психофизических исследований РГУ нефти и газа имени Губкина Андрей Приспешкин.

В ходе расследования также выяснилось, что именно в Киеве базируется так называемый Альянс Таджикистана. За месяц до случившегося посольство Украины в Таджикистане разместило призыв вступать в интернациональный легион. Главой дипмиссии при этом является Валерий Евдокимов, ранее возглавлявший внешнюю разведку Украины. Он еще в 2022 году был уличен в вербовке таджиков в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Во время допроса террористы рассказали, что их вербовали по телефону посредством сообщений, что является известной схемой украинских спецслужб. Они заманивают доверчивых граждан, сначала подготавливая почву постоянными звонками, а затем используя запугивание и шантаж.

«Недавняя история уже показала, что в какой-то момент такие ципсошники могут дистанционно на телефон установить специальную программу, которая превратит его в рацию с односторонней связью. Точно так же сегодня пытаются вербовать и россиян. <…> Покупаются на эти уловки чаще всего дети или пожилые люди», — отмечает Игорь Прокопенко.

В результате жители России совершают противозаконные действия: заливают урны для голосования зеленкой, кидают коктейли Молотова, устраивают диверсии. Теперь провокаторы пытаются склонить к совершению терактов, предлагая деньги за преступления.

«Давайте вспомним про call-центры, которые работают на Украине, мошеннические схемы и прочее. Это тоже для того, чтобы вербовать если не сторонников, то исполнителей», — напомнил Приспешкин.

Еще одной любопытной деталью стало найденное на месте теракта оружие, внешне напоминающее новый автомат АК-12 с редкой раскраской. Такое оружие имеется в зоне СВО, и достать его за пределами крайне сложно.

Наконец, конфликт на почве мигрантов был бы выгоден Украине, и организовать его могли бы помочь западные спецслужбы. Так, еще с 2018 года британская MI6 изучала способы радикализировать мигрантов в России и разжечь противостояние на межнациональной почве.

«Британцы рассматривают трудовых мигрантов из Таджикистана и других бывших советских республик Средней Азии с точки зрения радикализации и насильственного терроризма, а не с какой-то экономической точки зрения. Если коротко — что нужно сделать, чтобы мигрант пошел на теракт. Британские специалисты считают, что нужны религиозные, неграмотные и бедные люди», — заключил Прокопенко.

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