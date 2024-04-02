Россияне рассказали о своих ожиданиях от закона о тишине

В настоящее время в России нет единого закона о соблюдении тишины: каждый регион утверждает правила самостоятельно. Но, как ожидается, до конца 2024 года будут внесены поправки в Жилищный кодекс РФ, которые установят общий для всех стандарт. О том, как россияне относятся к законопроекту, выяснила компания «РОКВУЛ». Результатами опроса в пресс-службе поделились с «Известиями» 2 апреля.

Только 8% опрошенных считают, что федеральный закон о тишине — в отличие от региональных — люди будут соблюдать строже, что позволит справиться с шумными соседями. Еще 52% полагают, что мера сработает только при наличии существенных штрафов, а оставшиеся 40% настроены скептически и не верят, что новый закон «утихомирит» любителей пошуметь даже при суровом наказании.

Штрафы за нарушение тишины предусмотрены и сейчас, однако их размер зависит от региона. С вступлением в силу поправок к Жилищному кодексу РФ наказание за шум станет одинаковым для всех регионов: от 500 рублей до 2 тыс. рублей за первое нарушение для частных лиц и от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических. Если же ситуация будет повторяться, заплатить придется уже от 5 тыс. до 10 тыс. рублей простым гражданам и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей — компаниям.

При этом, как показал опрос, 79% россиян уверены, что штрафы для физических лиц даже за первое нарушение закона о тишине должны составлять не менее 5 тыс. рублей. Так, 38% считают, что за шум в неурочное время нужно наказывать на 5–10 тыс. рублей, 24% — на 10-15 тыс., а еще 17% уверены, что штраф должен быть более 15 тыс. рублей.

Среди остальных 11% считают, что достаточно штрафовать на 2–5 тыс. рублей, а 7% согласны, что наказание должно сохраниться в пределах 2 тыс. рублей. И лишь 3% респондентов полагают, что первый раз прощается — и можно обойтись просто предупреждением.

Что касается юридических лиц, то тут простить первое нарушение закона о тишине готовы лишь 1% опрошенных и всего 5% считают, что можно ограничиться штрафом в 20–50 тыс. рублей. 13% уверены, что организации, которые ведут себя слишком шумно, следует наказывать на 50-100 тыс. рублей. Большинство же полагают, что юридические лица даже за первое нарушение должны платить больше 100 тыс. рублей: 27% назвали сумму от 100 тыс. до 300 тыс., 35% — от 300 тыс. до 500 тыс., 19% — более 500 тыс. рублей.

Согласно законопроекту, планируется запретить шум с 23:00 до 7:00. Треть опрошенных россиян согласны с этим предложениям законодателей, еще 23% считают, что это время нужно продлить до 08:00. Кроме того, еще 19% респондентов уверены, что шуметь нельзя с 22:00 до 6:00, 16% — с 22:00 до 8:00. Остальные 8% хотели бы ограничить шум с 21:00 до 7:00.

Более подробно о том, какой шум считается нарушением, сколько придется заплатить шумным соседям и какие изменения готовятся в законодательстве в 2024 году читайте в материале «Известия» .