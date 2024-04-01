Телебашня в Омске загорится цветами флагов России и Белоруссии

Телебашня в Омске окрасится цветами российского триколора и белорусского флага во вторник, 2 апреля. Тематическую подсветку включит филиал РТРС «Омский ОРТПЦ» в День единения России и Белоруссии.

Горожане смогут увидеть иллюминацию с 21:00 до 24:00, пишет ИА «Город55». Также на медиафасаде башни запустят бегущую строку «День единения народов России и Беларуси».

Как отмечает ИА «Омскрегион», праздник отмечают со 2 апреля 1996 года. В тот день был подписан договор о создании Сообщества Белоруссии и России. Еще год спустя образовалось Союзное государство.