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Синоптик спрогнозировала по-майски теплые дни в начале апреля

Синоптик Позднякова: в начале недели в Москве ожидается до +22 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Главный специалист информационного портала «Метео-новости» Татьяна Позднякова рассказала, что первые дни апреля порадуют жителей Москвы теплом, но затем в регионе ожидается понижение температуры, также не исключены дожди.

В беседе с сайтом aif.ru в понедельник, 1 апреля, специалист отметила, что в первые дни апреля в столице установится «буквально майская погода». В понедельник и вторник в ночное время ожидается до +8…+10 градусов. После этого воздух будет постепенно прогреваться. Днем 1 апреля ожидается до +18…+20 градусов, а во вторник — до +22 градусов.

Между тем, со среды, 3 апреля, температура вернется в норму из-за прохождения холодного фронта.

Помимо этого, в течение всей недели могут идти кратковременные дожди. Связано это с тем, что столичный регион будет находиться в теплом секторе атлантического циклона, затем в его тыловой части. Первый настоящий дождь уже может пройти первый настоящий дождь.

Позднякова добавила, что март закончился существенным дефицитом осадков.

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Ранее 1 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, что в Москве и Подмосковье в конце недели ожидаются заморозки до –3 градусов. По его словам, заморозки ожидаются уже в ночь на пятницу, 5 апреля. Дневная температура не превысит +4… +7 градусов.

Также 1 апреля синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал переменчивую погоду на этой неделе в Москве, ожидаются температурные контрасты. После существенного повышения температуры в начале недели в среду начнется постепенное похолодание, температура понизится на пять градусов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» спрогнозировал в столице температуры, значительно превышающие климатическую норму. Это обусловлено переносом жарких воздушных масс с севера африканского континента. 1 и 2 апреля температура воздуха в столице будет выше нормы на 10 градусов.

Также 1 апреля ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев заявил, что температура воздуха в летний период 2024 года может оказаться выше рекордных показателей, которые были зафиксированы годом ранее. По его словам, наиболее теплые года приходятся на то время, когда достигает пика эффект Эль-Ниньо.

31 марта Роман Вильфанд в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил, что рекордно высокая температура за весь период наблюдений прогнозируется в Москве в понедельник, 1 апреля. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов. По области потеплеет до +21 градуса. Рекорд для этого дня составлял +17,8 градуса, он был зафиксирован в 1983 году. Ночью 2 апреля температура воздуха в столице состоит около +9-11 градусов, а днем – 20-22 градуса тепла. Температурный фон будет на 10-12 градусов выше климатической нормы, пишет сайт kp.ru.

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