В Казани закрыли на ремонт часть моста «Миллениум»

В Казани с 1 апреля по 1 августа ограничили движение по мосту «Миллениум». Из-за ремонта для проезда недоступен участок от улицы Вишневского до проспекта Амирхана в сторону проспекта.

На время работ двустороннее движение организовали по оставшейся части моста. Как отмечает ИА «Татар-информ», в 2023 году ремонт проводился на другой части объекта.

По информации InKazan, утром 1 апреля горожане встали в пробку из-за ограничения движения на «Миллениуме». Автомобилисты не справились и устроили сразу два ДТП по пути — у гипермаркета «Леруа Мерлен» в левом и среднем рядах.

Возмущенные водители ставят точки на картах и оставляют гневные сообщения тем, кто затрудняет движение к мосту. Они в ужасе от того, что ограничения придется терпеть до августа.