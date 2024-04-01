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Весеннее благоустройство стартовало на территории Ульяновска

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В Ульяновске начались комплексные работы по весеннему благоустройству. Коммунальщики и активисты наведут порядок на общественных пространствах и во дворах после зимы.

Мероприятия запланированы с апреля по июнь. Массовые уборки состоятся 19 апреля, 17 и 31 мая, а также 14 и 28 июня. 27 апреля в Ульяновске пройдет общегородской субботник, пишет Ulpravda.ru. Санитарная пятница намечена на 5 апреля.

«Буду признателен жителям, которые выйдут на свои придомовые территории и помогут нам быстрее навести в городе порядок! Призываю руководителей промышленных предприятий и коммерческих организаций также принять в ней участие и очистить закрепленные территории. Самое пристальное внимание прошу уделить ремонту и благоустройству мемориальных зон, мест воинской славы, памятников Великой Победы», — отметил глава Ульяновска Александр Болдакин.

До середины апреля в городе планируют собрать мусор и упавшие ветки, а также прошлогоднюю листву. Также запланирована помывка опор линий электропередач и контактной сети. Во второй половине апреля рабочие выполнят помывку и покраску бордюрного камня, побелят стволы деревьев и приведут в порядок памятники и малые архитектурные формы.

В течение весны в Ульяновске высадят больше 400 деревьев и 1,8 тыс. кустарников. Газон высадят на площади 1,8 тыс. кв. м.

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