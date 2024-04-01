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Пушилин назвал сроки выплаты Украиной долгов перед западными странами

Пушилин: Украине придется расплачиваться с Западом в течение 3-4 поколений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Экономическая ситуация на Украине ухудшается, а долги Киева перед западными партнерами будут выплачивать несколько поколений украинцев, если государство будет существовать дальше. Об этом в понедельник, 1 апреля, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Ситуация на Украине ухудшается, экономически страна несостоятельна. Те суммы долгов, которые возникли в рамках безумных действий украинского режима, не смогут выплатить еще три-четыре поколения следующих, если эта страна останется существовать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин обратил внимание, что кадровые изменения на Украине никак не повлияют на внутриполитическую ситуацию. Происходящее связано с тем, что киевский режим чувствует опасность и непростой период, добавляет «Газета.Ru».

«Ожидать полного урегулирования украинского кризиса в ближайшее время не следует»
Политолог Денис Денисов о ситуации на Украине

До этого, 1 января, президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

27 декабря 2023 года вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в государственном бюджете образовалась дыра размером $37 млрд и что почти 12 млн пенсионеров, государственных служащих и учителей на Украине останутся без выплат, если США и Евросоюз не помогут стране.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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