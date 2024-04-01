Политолог назвал причину победы оппозиционной партии на выборах в Турции

По итогам прошедших муниципальных выборов в Турции победившая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) хорошо зарекомендовала себя в глазах избирателя. Как отметил в беседе с «Известиями» 1 апреля старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов, теперь в членах партии видят не только политиков местного уровня, но и потенциальных кандидатов на следующих президентских выборах.

В Турции 31 марта прошли муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти. Впервые за 20 лет оппозиционная НРП обошла правящую Партию справедливости и развития (ПСР) после подсчета почти 90% голосов, о чем свидетельствуют опубликованные гостелеканалом TRT Haber данные.

По словам Лукьянова, тот успех, которого удалось добиться Правящей Партии справедливости и развития президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших в прошлом году парламентских и президентских выборах был связан с умелым использованием внешнеполитической повестки, а также с привлечением огромного административного финансового ресурса политической элиты.

«На муниципальных выборах этот ресурс использовать не удается, потому что здесь население в первую очередь волнует эффективное управление на местах, а также те моменты, которые не может общественность продвинуть на общегосударственном уровне, но может на муниципальном. При этом крупные города являются сосредоточением основного протестного электората сторонников именно оппозиционных партий, и это было видно в ходе парламентских и президентских выборах, когда именно в Стамбуле, Анкаре и ряде других городов тяжелее всего давалась проправительственной коалиции борьба за голоса и приходилось использовать максимально популистские лозунги и решения», — сказал Лукьянов.

Он отметил, что в ходе муниципальных выборов это сделать сложнее, при этом действующие мэры от НРП в первую очередь хорошо зарекомендовали себя в глазах избирателя, многие из которых видят в членах партии не только политиков местного уровня, но и потенциальных кандидатов на следующих парламентских и президентских выборах.

Политолог также добавил, что лично для Эрдогана проигрыш стал достаточно болезненным ударом и по репутации, и по по самооценке.

«Поскольку сам Эрдоган когда-то был мэром Стамбула и для него, конечно, потеря поддержки в этом крупнейшем турецком городе является достаточно обидным поражением, для недопущения которого были потрачены очень серьезные ресурсы, как финансовые, организационные, так и символические. С другой стороны управляемость страна от этого не потеряла и еще до этих муниципальных выборов власть нашла для себя эффективные инструменты взаимодействия с этими мэрами. Поэтому на сегодняшний день те подходы сохранятся, страна будет находиться в управляемом режиме, и до следующих выборов победа оппозиции не составит серьезных проблем в принятии решений», — подчеркнул Лукьянов.

Ранее, 1 апреля, Эрдоган по итогам региональных выборов признал, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах. Президент Турции также пообещал сделать необходимые политические выводы из проигрыша своей партии.

До этого, 31 марта, оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш заявил о своей победе на муниципальных выборах. После обработки более чем 90,74% бюллетеней в Стамбуле лидирует Экрем Имамоглу с 50,89%, в Измире — Джемиль Тугай с 48,70%, в Анталье — Мухиттин Бёчек с 48,63%. Таким образом, Республиканская народная партия лидирует в крупнейших городах страны.

Позднее сообщалось, что Эрдоган проведет заседание с руководством правящей Партии справедливости и развития. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 61,4 млн избирателей.