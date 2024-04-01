Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства в РФ при назначении на должности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 1 апреля, заявил, что в России отсутствует какое-либо гендерное неравенство при назначении на должность.

Так он ответил на вопрос журналистов, связана ли рекомендация Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о назначении на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ Ирины Подносовой со словами президента России Владимира Путина о том, что в стране на высших этажах власти очень мало женщин.

«Я не думаю, что кто-то акцентируется на этой теме, потому что никакого неравенства гендерного нет. Там, где женщины проявляют себя, где они хотят идти дальше в той или иной ветви власти, они прекрасно, с успехом зачастую это делают. Никаких здесь ни ограничений и неравенства нет. В данном случае Высшая квалификационная коллегия реализует свои полномочия», — сказал Песков на брифинге.

Пресс-секретарь обратил внимание, что женщина также может стать главой государства, это закреплено в Конституции.

Экс-глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался на 81-м году жизни 23 февраля. В 1989 году он стал председателем Верховного суда РСФСР, а позже, в 1991 году, занял должность председателя Верховного суда России.

Президент России, выражая соболезнования в связи со смертью Лебедева, отметил его выдающийся вклад в становление российской судебной системы. По словам главы государства, Лебедев был настоящим патриотом и замечательным человеком, которого всегда будут помнить.

Временно исполняющим обязанности председателя Верховного суда назначили первого заместителя Лебедева Петра Серкова. Ожидается, что он будет занимать этот пост, пока будет идти конкурс на должность нового главы ВС РФ.