Житель Коми лишился 5,8 млн рублей из-за мошенников

Полиция в Коми проводит проверку по факту кибермошенничества в отношении жителя Усинска. Мужчина 1972 года рождения лишился больше 5,8 млн рублей в поисках дополнительного источника доходов.

По словам потерпевшего, ему позвонил незнакомец, который предложил зарабатывать за счет инвестиций. Собеседник утверждал, что усинец сможет вкладывать деньги под высокий процент и получать мгновенную прибыль. Мужчина согласился зарегистрироваться на интернет-ресурсе и при постоянных консультациях «опытного аналитика» перечислял на посторонний счет значительные суммы. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Общение с лжеброкерами продолжалось в течение месяца. Когда потерпевший сообщил, что хочет вывести «доход», мошенники перестали выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В Пензе 46-летняя женщина лишилась около 2,5 млн рублей из-за телефонных мошенников. Она согласилась перевести средства на «безопасный» счет под предлогом угрозы безопасности ее собственным счетам.