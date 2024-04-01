Ямочный ремонт проведут на дорогах Твери за 11,2 млн рублей

В Твери объявлен аукцион для поиска подрядчика, который займется весенним ямочным ремонтом дорог. Начальная стоимость контракта составляет около 11,2 млн рублей.

По данным единой информационной системы в сфере закупок, исполнитель должен восстановить изношенные слои асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров. Речь идет об устранении дефектов — ям, выбоин и проломов.

Работы необходимо провести на десятках улиц, набережных, мостах, площадях. Полный перечень объектов приводят «Тверские ведомости».

В Ставрополе с началом весны рабочие приступили к ремонту отдаленных улиц. В планах — приведение в порядок 15 внутрмквартальных участков и 15 дорог частного сектора. Стоимость ремонта оценивается в 140 млн рублей.