Пожароопасный сезон начался в Рязанской области

В Рязанской области с 1 апреля стартовал пожароопасный сезон. Об этом говорится на официальном сайте «Авиалесоохраны». Противопожарные меры начали принимать еще в 30 регионах России.

Как уточняет 62INFO.ru, обычно сезон продолжается в Рязанской области до 1 октября, но из-за погоды его могут продлить. Основная проблема в весенний период — пал сухой травы.

РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное МЧС сообщает о том, что уже зарегистрирован первый случай загорания травы. Это произошло у поселка Божатково Рязанского района. Сообщение о пожаре поступило 31 марта в 20:38. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что в Приморском крае за сутки произошло восемь природных пожаров. Их общая площадь составила 48,7 га. Особый противопожарный режим введен в 22 муниципалитетах. Для граждан действует запрет на посещение лесов.