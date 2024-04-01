Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Брянской области

В Брянской области два человека получили травмы в аварии с мотоциклом. Транспортное средство протаранило забор.

Авария произошла днем 31 марта на дороге Жуковка — Косилово на территории Жуковского района. По данным NASHBRYANSK.RU, 61-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение. Мужчина и его 51-летняя пассажирка госпитализированы.

ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.

В Саратове в ночь на 1 апреля легковой автомобиль врезался в грузовик, припаркованный на обочине. Травмы получили водитель и пассажир иномарки, они госпитализированы.