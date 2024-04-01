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Двух покусанных клещами зафиксировали в Липецкой области с начала весны

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В Липецкой области стартовал сезон клещей. Зарегистрированы уже два случая покуса клещами. Таковы данные регионального управления Роспотребнадзора, которые приводит GOROD48.

Первый пострадавший от клеща был зарегистрирован еще 21 марта. Это на две недели раньше, чем год назад, и на три дня раньше, чем в 2022 году, отмечает Lipetskmedia.

Еженедельный мониторинг за нападением клещей и инфекциями, которые они переносят, ведется в регионе с 4 марта.

В этом году в области планируют обработать от клещей 950 га земли. Особое внимание уделят обработкам территорий летних оздоровительных учреждений, парков, лесопарковых зон, пляжей, стадионов, СНТ и кладбищ.

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