Отопительный сезон завершился на территории Астрахани

В Астрахани 1 апреля завершился отопительный сезон. Ресурсоснабжающие организации прекращают подачу тепла в жилые дома.

Распоряжение о завершении сезона подписал глава Астрахани Олег Полумордвинов. Вскоре после отключения отопления специалисты начнут опрессовки и ремонт сетей. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Муниципалитеты Астраханской области будут самостоятельно определять даты, когда завершится теплоснабжение.

Ранее власти региона предупредили местных жителей о начале половодья примерно с 8 апреля. Специалисты уже проверили опасные участки берегов рек и гидротехнические сооружения, берегоукрепительные работы пройдут на 44 территориях.