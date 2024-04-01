Постпред РФ в Вене прокомментировал закон о легализации каннабиса в Германии

Легализация каннабиса в Германии является «откровенным безобразием», это нарушает конвенцию ООН от 1961 года. Об этом 1 апреля сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Я расцениваю это как безобразие, откровенное безобразие. <...> Это уже не те немцы, которые на высшем уровне принимают решения, идущие в разрез с их обязательствами по международному праву. Дело в том, что конвенция ООН 1961 года прямо запрещает использование марихуаны, каннабиса в каких-либо целях, за исключением медицинских и научных целей. В данном случае немцы принимают решение о допустимости каннабиса для «отдохновения», они называют это: «рекреационное использование каннабиса», — сказал он.

По словам Ульянова, это грубое нарушение конвенций, которое подтверждается Международным комитетом по контролю над наркотиками (МККН). Он подчеркнул, что Германия встала на путь постоянного нарушения своих обязательств. При этом постпред указал на то, что Берлин лишь следует тенденциям по нарушению антинаркотических конвенций.

«К сожалению, сделать с этим что-то трудно. Понятно, что если некоторые страны приоткрывают «ящик Пандоры», то это только первый шаг, и Канада наилучший пример. Вслед за легализацией марихуаны они уже обсуждают всерьез и даже проводят эксперименты с легализацией других более тяжелых наркотиков», — добавил Ульянов.

Также в этот день издание Spiegel сообщило, что 1 апреля в пасхальный понедельник 1,5 тыс человек собрались у Бранденбургских ворот в Берлине в честь празднования частичной легализации каннабиса. Люди демонстративно раскуривали «косяки» и танцевали под музыку регги.

В Германии вступил в силу вызвавший большие споры закон о легализации каннабиса. Теперь разрешается носить с собой 25 г, хранить дома 50 г и выращивать три куста конопли. Кроме того, теперь можно курить травку в общественных местах, но не вблизи детей и подростков, школ, детских садов, игровых и спортивных площадок и не на пешеходных зонах в дневное время. С 1 июля будет разрешено выращивание и продажа через соответственные ассоциации.

Против закона выступали оппозиция, власти федеральных земель и различные организации, опасаясь всплеска преступности.

Закон о легализации каннабиса был принят бундестагом 23 февраля. Документ поддержали 407 парламентариев, против выступили 226, четыре депутата воздержались. Министр здравоохранения Карл Лаутербах назвал новый законопроект вынужденной мерой. По его мнению, это позволит государству оградить граждан от более опасных курительных смесей и других наркотических средств.

В 2022 году федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что, несмотря на то что лично он убежден в пагубном влиянии наркотиков на психику человека, власти Германии решили пойти на легализацию, так как «времена меняются».

Тогда же он отметил, что никогда не курил марихуану, в этой связи решение о легализации вещества в ФРГ дается ему с трудом. Он также указал на то, что увлечение наркотическим веществом определенно влечет за собой проблемы для здоровья.