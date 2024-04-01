Температурный рекорд установлен в Пскове

В Пскове в последний день марта зафиксировали температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха составил +19,3 градуса, сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на главу Псковского гидрометцентра Талу Нещадимову.

Таким образом, был побит рекорд 1999 года. 31 марта того года в Пскове было +15,8 градуса.

Сегодня, 1 апреля, как пишет Псковское агентство информации, будет еще теплее. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +22 градусов. При этом местами пройдет небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей Москвы в ближайшие несколько дней ожидает июньская погода, температура воздуха прогнозируется на 10–12 градусов выше нормы.