Дело возбудили после ДТП и травмированного в нем подростка в Клину

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал 13-летний подросток. Питбайк, которым он управлял, столкнулся с иномаркой.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяну Петрову сообщает, что авария случилась в субботу, 30 марта, на 1-м км автодороги А-108 в Клину.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при повороте столкнулся с питбайком. В результате управлявший им мальчик госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело после смерти семилетней девочки, на которую упала бетонная секция забора. Инцидент произошел недалеко от жилого дома.