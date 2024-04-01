Стала известна причина создания плацдарма НАТО на Южном Кавказе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел в марте турне по Южному Кавказу. Он посетил Азербайджан, Грузию и Армению, встретившись с лидерами трех стран. Зачем глава альянса путешествовал по бывшим советским республикам и как его визит связан с планами НАТО ударить по России через Румынию, выясняла «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

Трехдневная поездка Столтенберга получилась продуктивной. В Баку его встречал президент Азербайджана Ильхам Алиев, в Ереване — премьер-министр Армении Никол Пашинян, в Грузии — оба первых лица страны, президент Саломе Зурабишвили и премьер Ираклий Гарибашвили. В Тбилиси Столтенберг допустил, что Грузия вступит в НАТО и назвал прочными ее отношения с альянсом. Интерес блока к Грузии можно объяснить тем, что эту страну хотят заманить в конфликт с Россией по примеру Украины.

«Столтенберг это говорит именно для того, чтобы обострить эти отношения. Он видит, что Грузия дрейфует в сторону России, поэтому надо как-то опять попытаться ее столкнуть, подыграть каким-то силам внутри Грузии, экстремистам, которые там есть, согласным перебить всё свое население, чтобы выполнить западный заказ», — уверен политолог Андрей Бунич.

Это мнение подтверждается планами США создать свою базу в Грузии и провести совместные учения «Троянский след» и «Благородный партнер». НАТО планирует модернизировать грузинскую армию, на что Пентагон уже готов выделить $50 млн.

«Грузия активно сотрудничает с институтами блока НАТО, существует индивидуальная программа партнерская для Грузии. Безусловно Грузия — это важнейший катализатор для распространения демократии и экономики стран НАТО на территориях Средней Азии, Юго-Восточной Азии и далее вплоть до Ирана», — рассказывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Галас.

Одновременно с этим США строят свою «базу» в Армении на территории собственного посольства в Ереване, которое является вторым по площади в мире среди американских дипмиссий. Здесь размещено пять зданий общей площадью 14 тыс. кв. м, а стены сделаны из бетона толщиной 50 см. По неофициальной информации, посольство уходит под землю на 8–9 этажей, а один из корпусов этой «крепости» якобы предназначен для размещения морских пехотинцев США.

В то же время в Румынии строится база НАТО «Михаил Когэлничану», куда уже стягивается военная техника. Здесь появится военный городок для 10 тыс. солдат. База станет центром управления войсками в Юго-Восточной Европе.

По данным «Военной тайны», она же может стать отправной точкой для прорыва войск НАТО к российским границам. В наступлении смогут принять участие до 300 тыс. военнослужащих армии Румынии, Молдавии и Грузии. Условная операция «Юг» начнется с прорыва румыно-молдавской группировки к Херсонской области и далее к Крыму через одесский коридор. Здесь противник может сделать ставку на массированный воздушный удар по позициям российских войск.

Однако, если это произойдет, уже спустя минуту после обнаружения пусков ракет и взлета авиации, в их сторону можно будет выпустить десятки ракет «Калибр» и «Кинжал». Затем будут разрушены румынские военные порты и городок «Михаил Когэлничану» с самолетами F-16 и F-35. Еще через 45 минут будет нанесен «контрольный удар» силами Черноморского флота в составе 40 военных кораблей и семи подводных лодок, вооруженных ракетами «Калибр-ПЛ».

Как раз в противовес этим планам НАТО и планирует использовать грузинский плацдарм, чтобы «поджечь» горячие точки в Южной Осетии и Абхазии. Отсюда до Сочи и базы Черноморского флота — считанные километры.

«Когда мы имеем в виду, что Грузия позволит разметить натовские подразделения на своей территории, то это безусловно будет для нас костью в горле, поскольку они сразу же наносят удар не только по Южной или Северной Осетии, но и Сочи попадает вместе с Новороссийском, с базами Черноморского флота под удар», — указал заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Но если Грузия попытается начать движение в сторону Сочи, около 100 штурмовиков Су-25 и более 100 стратегических бомбардировщиков семейства Ту смогут сравнять с землей базы НАТО в стране. По оценкам западных экспертов, на ответный удар у российских ВКС может уйти до 30 минут.