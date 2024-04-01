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У Lada Niva Travel появилась новая версия Greenline

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Фото: t.me/ladabelarus
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В Белоруссии дилеры Lada начали продавать внедорожники Niva Travel в комплектации Greenline, которая не представлена на отечественном рынке. Об этом 1 апреля сообщает Motor.ru.

Особенностью Lada Niva Travel Greenline стал безальтернативный зеленый цвет кузова. По опциям такая комплектация соответствует версии Comfort'24, но цена выше: от 48,5 тыс. белорусских рублей (1,37 млн российских рублей). В РФ аналогичная «Нива» стоит 1,32 млн рублей.

В список оснащения Niva Travel Greenline входят 15-дюймовые легкосплавные диски, задние полностью светодиодные фонари, кондиционер, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений, гидроусилитель рулевого управления и прочие опции.

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Ранее, 29 марта, стало известно, что АвтоВАЗ начал продажи внедорожников Lada Niva Bronto, которые получили антиблокировочную тормозную систему ABS и двигатели экологического стандарта «Евро-5» вместо «Евро-2».

7 февраля глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывал, что в этом году компания повысит безопасность автомобилей семейства Niva, сейчас специалисты проводят испытания и работы по оснащению моделей Legend и Travel подушками безопасности.

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