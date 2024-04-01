В Воронеже произошел взрыв в здании кафе

В Воронеже произошел взрыв в здании одного из кафе, пострадавших нет, повреждены стекла. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

По ее информации, в полицию поступило сообщение о повреждении витринных стекол в заведении на улице Ленина и последующем хлопке внутри.

«На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства», — сказала Куликова.

Как уточнили в оперативных службах региона, причиной стал конфликт интересов предпринимателей.

Ранее, 14 февраля, в Воронежской области грабители ворвались в дом предпринимателя, приковали мужчину к батарее и похитили 11 млн рублей, €43 тыс., а также различные ювелирные изделия весом 1,5 кг. Помимо этого грабители отобрали у пострадавшего ружье и скрылись с места преступления на его машине. Обнаружившая мужчину супруга обратилась в полицию.