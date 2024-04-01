Заявки по программе «Свой дом в Арктике» прекратят принимать с 1 мая

В Мурманской области с 1 мая 2024 года приостановится прием заявок на участие в программе «Свой дом в Арктике». Ранее вице-губернатор Алексей Лыженков предлагал это сделать с 1 апреля.

Как уточняет ИА «Би-порт» со ссылкой на вице-губернатора, за два месяца жителям региона выдали 361 сертификат программы «Свой дом в Арктике» на 474 млн рублей. В этом году популярность программы выросла в 3,5 раза. Годом ранее каждую неделю рассматривали по 15–25 заявок, а в этом году — по 60–65.

Сейчас объем предусмотренных в бюджете на эти цели средств исчерпан. Однако губернатор Андрей Чибис поручил приостановить прием заявлений не с 1 апреля, а с 1 мая. По его словам, это необходимо для того, чтобы дать возможность подать заявление тем, кто готовился и собирал документы.

Объем дополнительных средств для обеспечения всех заявок определят по факту приема заявлений.

Агентство уточняет, что за 1,5 года действия программы «Свой дом в Арктике» жителям Мурманской области выдали 984 сертификата на сумму, превышающую 1,2 млрд рублей.

Участники программы получают единовременную денежную выплату в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей на строительство или приобретение индивидуального жилого дома или домокомплекта.