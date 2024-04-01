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Сюжет:

Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти

Пушилин: руководство Украины затягивает конфликт для удержания власти
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Руководство Украины пытается удержаться у власти затягиванием вооруженного конфликта, заявил 1 апреля в эфире «России-24» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы же знаем, что если бы зависело только от Украины желание завершить ситуацию, завершить конфликт, то это была бы одна ситуация. А так мы сейчас сталкиваемся с тем, что и сам украинский режим не хочет завершать конфликт и пытается всячески удержаться за существующие реалии, чтобы остаться у власти», — пояснил он.

По его мнению, завершению конфликта препятствует и политика Запада, курирующего украинские власти. Пушилин добавил, что риторика несколько изменилась, однако перспектив разумного разрешения текущей ситуации в ДНР по-прежнему не видят.

«Слишком ситуация заведена в тупик, слишком много сделано, слишком много заявлено, слишком много совершено преступлений, в том числе военных преступлений, которые просто остановить в один момент не представляется возможным», — заключил глава ДНР.

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Ранее, 15 марта, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в целях сохранения за собой власти решительно готов утопить свою страну в человеческой крови. Страны Запада «будут не замечать не только его нелегитимность, но и все его преступления и диктаторские решения», подчеркнул дипломат.

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что поставки вооружений Украине, в том числе истребителей F-16 и кассетных боеприпасов, только затянут конфликт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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